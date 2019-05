"Für ein Europa der Vielen": 1500 Teilnehmer bei Demo in Nürnberg

Teilnehmer zogen mit Rettungsdecken und Schildern durch die Stadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund 1500 Menschen haben am Sonntag in Nürnberg einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Sie beteiligten sich an der Großdemonstration "Für ein Europa der Vielen" und machten unter anderem mit gold schimmernden Rettungsdecken auf Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam.

Rund 1500 Kulturschaffende und Unterstützer der Kulturszene sind in Nürnberg laut den Veranstaltern dem Ruf der "Vielen" gefolgt. © Stefan Hippel, NNZ



Rund 1500 Kulturschaffende und Unterstützer der Kulturszene sind in Nürnberg laut den Veranstaltern dem Ruf der "Vielen" gefolgt. Foto: Stefan Hippel, NNZ



"Wir wollen weiterhin Spielpläne und Kulturprogramme eigenverantwortlich gestalten ohne Vorgaben und politische Einflussnahme. Die Kunst muss frei bleiben, damit sie sich entfalten kann, ohne Repressalien befürchten zu müssen", ruft Gisela Hoffmann, die Chefin des Gostner Hoftheaters, den Menschen vor der Lorenzkirche zu. Sie gehört zu den Nürnberger Initiatoren des deutschlandweiten Bündnisses "Die Vielen", das dazu aufgerufen hatte, am Sonntag für Europa und die Freiheit der Kunst, gegen Nationalismus und Rassismus auf die Straße zu gehen.

Dass es im Sinne des Credos "unite & shine" – Für ein Europa der Vielen" eine "glänzende" Aktion wurde, dafür sorgten als Markenzeichen auch gold-schimmernde Rettungsdecken, mit denen sich viele Demonstrierende mal mehr mal weniger fantasievoll dekorierten. Wer gerade nicht die goldrichtige Garderobe zur Hand hatte, konnte sich vor Ort leihweise aus dem Kostüm-Fundus des Staatstheaters bedienen.

Rund 1500 Kulturschaffende und Unterstützer der Kulturszene sind in Nürnberg laut den Veranstaltern dem Ruf der "Vielen" gefolgt. Die Polizei sprach von 1000 Teilnehmern. Ebenfalls Flagge zeigten bayerische Kulturschaffende unter anderem in den Städten München und Augsburg. Sie demonstrierten parallel zu vielen Tausenden von Menschen, die gestern auch unter dem Motto "Ein Europa für alle" in sieben deutschen Großstädten, darunter Berlin, Stuttgart und Leipzig, eine Woche vor der Europawahl am 26. Mai auf die Straße gingen. Insgesamt zählten die Veranstalter 150.000 Menschen.

Birgit Nüchterlein