Mit röhrenden Motoren und frisch poliertem Chrom begrüßten die Motorrad-Fans am Tag der Arbeit den Mai. Eines der größten Treffen der Biker-Szene stand in Nürnberg an: Zum Meet-In versammelten sich 9000 Motorradfahrer zuerst an der Münchner Straße, bevor sie dann über Neumarkt bis zum Kloster Weltenburg nach Kehlheim brausten.