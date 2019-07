Fürst Albert II. von Monaco kommt zum Norisring

Oberhaupt der Familie Grimaldi überreicht die Sieger-Trophäe am Sonntag - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Der Adel gibt sich die Ehre: Am Sonntag wird Fürst Albert II. von Monaco nach Nürnberg kommen und dem Sieger der 77. Ausgabe des Norisring-Rennens die Trophäe überreichen. Es ist der erste Besuch des in Monaco regierenden Fürsten, zusammen mit Bayerns Innenminister Markus Söder und DTM-Chef Gerhard Berger soll der Pokal überreicht werden.

Fürst Albert II. weiß, wie man feiert. Am Sonntag wird das am Norisring auch der Fall sein. © dpa/Peter Steffen

Ja, er kommt wirklich. Fürst Albert II. von Monaco gibt sich am Sonntag die Ehre und wird beim 77. Norisring-Rennen zu Gast sein. Der frühere Bobfahrer, immerhin fünf Mal für Monaco bei den Olympischen Spielen dabei, ist im Motorsport-Business kein Unbekannter. So besuchen er und seine Gattin Charlene jährlich den großen Preis von Monaco, eines der weltberühmten Rennen der Formel 1.

Ob Charlene am Sonntag auch mit nach Nürnberg kommen wird, ist nicht bekannt. Dafür steht fest: Fürst Albert II. wird zusammen mit Bayerns Innenminister Markus Söder und DTM-Boss Gerhard Berger die Sieger-Trophäe überreichen. Bereits in den vergangenen Jahren war immer wieder versucht worden, Fürst Albert II. für einen Besuch zu gewinnen, schließlich wird der Norisring gerne als das "fränkische Monaco" bezeichnet. Nun scheint es endlich zu klappen.

