Sie gehören zu den ganz Großen in der Szene und haben weltweit Millionen Alben verkauft: The Smashing Pumpkins scharen seit ihrer Gründung 1988 einen treuen Kreis aus Fans um sich. Sänger Billy Corgan sorgte auf Rock im Park 2019 nicht nur mit seiner Stimme für Gänsehaut - auch das Auftreten des Frontmanns sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre. © André De Geare

Party pur, die Crowd geht steil: Stagediving mit den Foals Dass die Fans nach drei so anstrengenden Festivaltagen noch zu sowas fähig sind, liegt sicher an der Energie, die die Band ausstrahlt: Bei den Indie-Rockern von den Foals aus Oxford kann einfach niemand im Publikum still stehen bleiben. Die Fans ließen sich quer über die Menge gleiten - ganz vorne mit dabei beim Stagediving: Band-Frontmann Yannis Philippakis.

Erinnerungsbild mit Luftgitarre: Die nordbayern.de-Fotowand am Sonntag Auch am Sonntag legten sich die Festivalbesucher von Rock im Park mächtig ins Zeug, um vor der nordbayern.de-Fotowand zu glänzen. Mit bunten Luftgitarren wurde gerockt - manchmal mit, manchmal ohne Gesang. Hier gibt es die Bilder!