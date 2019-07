Eine große, dunkle Rauchsäule war am Mittwochvormittag über Nürnberg zu sehen. Der Grund dafür: In der Maybachstraße in Sandreuth stand ein Sattelzug in Flammen. Ein massiver Löschangriff der Feuerwehr war nötig, um das Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Lagerhalle zu verhindern.

Schon fast 14 Jahre ist es her, dass der Nürnberger Schönheitschirurg Franz Gsell am 5. Januar 2003 in seiner Villa in Nürnberg-Erlenstegen überfallen wurde und elf Wochen später an den Folgen des Einbruchs starb. In einem seit September 2014 wiederaufgerollten Prozess kam es zur Wendung: Die damaligen Aussagen der Witwe Tatjana Gsell und der Autoschieber entpuppten sich als Lügen.