Gaststätteneinbruch in Gostenhof wohl geklärt

Polizei ermittelt Verdächtigen mithilfe seines Fingerabdrucks - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Der Einbruch in eine Gaststätte im Stadtteil Gostenhof vom Juli scheint geklärt. Die Kripo Nürnberg ermittelte einen 32-Jährigen als dringend tatverdächtig.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli brach ein zunächst unbekannter Täter in die Gaststätte in der Fürther Straße ein. Er öffnete eine Kasse und entwendete daraus einen Kleinbetrag. Der Spurensicherung gelang es, einen Fingerabdruck am Tatort zu sichern, der nach Abgleich mit "AFIS" (Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem) dem 32-Jährigen zugeordnet werden konnte.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

sme