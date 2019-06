Der US-Rocker Slash und Myles Kennedy and The Conspirators enterten am frühen Sonntagabend die Zeppelin Stage und lieferten einen fulminanten Auftakt zu dem Rock-Finale, das den Besuchern noch bevorstand. Der Gitarrengott Slash heizte den Fans zusammen mit Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy und den Jungs von The Conspirators richtig ein. Eine Kollabo, die bei den RiP-Besuchern ankommt!