Generalprobe geglückt: Das ist die Projektion für die Blaue Nacht

Künstler Majo Ussat beleuchtete am Freitagabend die Fassade des Rathauses - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie ist eines der Highlights des Jahres in Sachen Kunst und Kultur: Die Blaue Nacht. Am Samstag geht's im Herzen Nürnbergs los, doch schon am Freitag war am Rathaus die Generalprobe der Projektion zu beobachten.

Es ist wieder soweit: Die Blaue Nacht steht bevor! Und damit die aufwendige Licht-Projektion, die der Künstler Majo Ussat für den Samstag geplant hat, auch wie geplant abläuft, gab es am Freitagabend bereits die Generalprobe.



ama