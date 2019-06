Der Tenor bei Josef (links) und Benjamin ist eindeutig: "Wir lieben das Festival", beginnen die beiden, die jeweils schon zum siebten und achten mal bei Rock im Park waren. "Tool war grandios, hat mich mehr als positiv überrascht", findet Josef. Zu bemängeln hat er wenig: "Es war toll organisiert, man hat sich sicher gefühlt, tolle Interaktion mit der Security. Die Kritik an den Toiletten-Anlagen war total übertrieben, denn die Jahre zuvor war es mitunter schlechter". "Das einzige waren die Duschen, die nicht abgepumpt worden sind", fügte Benjamin hinzu. Was die beiden gestört hat, war das fehlende Müllpfand. "Überall gibt es eine Umweltbewegung, aber da sehe ich eine Doppel-Moral". "Aber sonst war es ein Top-Festival: "Am Dienstag holen wir uns gleich die Karte fürs nächste Jahr", freut sich Benjamin. © Johanna Mielich