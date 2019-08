Gentherapie

vor 1 Stunde

Das Thema Gentechnik wird in der deutschen Öffentlichkeit seit Jahren kritisch begleitet. Im November 2018 haben Berichte über die angeblich erste Geburt von genmanipulierten Babys in China die Diskussion weiter angefacht. Dazu muss man wissen: Die Keimbahn-Gentherapie, bei der vom Menschen veränderte Gene an die nächste Generation weitergegeben werden, ist in Deutschland aus ethischen Gründen verboten. „Luxturna“ gehört zu den somatischen Gentherapien, die sich nur auf den jeweiligen Patienten auswirken. Die Injektion wird unter besonderen Sicherheitsmaßnamen durchgeführt, und weil das Auge ein abgeschlossenes System ist, können sich die Viren nicht im Körper verbreiten. Wie bei jedem medizinischen Eingriff bleibt ein Restrisiko. „Betroffene bewerten die ethischen Aspekte einer Gentherapie in der Regel anders als Nicht-Betroffene“, sagt Prof. Kellner, Leiter des Augenzentrums Siegburg.