Goldfunde: Zoll schlägt gleich zwei Mal zu

Unverzolltes Edelmetall ging bei Routinekontrollen ins Netz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Davon träumt wohl jeder Schatzsucher: Beamte des Hauptzollamts Nürnberg stießen bei Routinekontrollen gleich zwei mal in einer Woche auf unverzollten Goldschmuck im Wert von jeweils 1400 Euro.

Die Funde gehen auf das Konto der Kontrolleinheit Verkehrswege, die auf einem Parkplatz an der Autobahn A 9 bei Feucht das Fahrzeug eines Briten überprüfte. Der Fahrer, der sich auf der Heimreise aus der Türkei befand, gab zwar an, keine anmeldepflichtigen Waren dabeizuhaben. Allerdings fanden die Zöllner in einer Tasche eine Schmuckdose mit einem Goldarmreif.

Bei einer Einreise aus Drittländern sind Waren nur bis zu einem Wert von 300 Euro frei. Über diesen Wert hinaus sind mitgebrachte Waren zu verzollen und zu versteuern. Einen entsprechenden Nachweis konnte der 41-jährige Mann nicht vorlegen. Der Armreif im Wert von knapp 1350 Euro wurde sichergestellt.

Einige Tage später überpüften die Beamten auf einem Parkplatz an der A 3 auf Höhe Brunn ein Fahrzeug mit drei Reisenden aus der Türkei. Auch sie verneinten, anmeldepflichtige Waren zu haben. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden in einer Tasche des Fahrzeughalters aber eine kleine und eine große Goldmünze gefunden, für die der 75-jährige Mann keinen Verzollungsnachweis vorlegen konnte.

Die kleine Goldmünze lag im Rahmen der Reisefreimenge, die große Goldmünze im Wert von rund 1400 Euro wurde jedoch sichergestellt. In beiden Fällen wurde gegen die Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. nn