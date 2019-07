"Grenze ist erreicht": Unterschriften gegen Fluglärm überreicht

Nürnberger Schutzgemeinschaft sammelte in einer Online-Petition 5194 Namen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Die Grenze des Erträglichen ist erreicht", sagt Marion Grau, die Vorsitzende der Nürnberger Fluglärm-Schutzgemeinschaft. Diese hat in einer Online-Petition unter dem Motto "Fluglärm runter – Lebensqualität rauf" 5194 Unterschriften gesammelt. Gestern wurde die Liste im Landtag übergeben.

Dass die Toleranzgrenze eigentlich schon überschritten ist, zeigt der Vergleich des August 2017 mit dem gleichen Monat des Jahres 2018. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dem die Gruppe aus Nürnberg im Maximilianeum zufällig über den Weg lief, habe versprochen, die Beschwerden sorgfältig prüfen zu lassen, so Grau.

