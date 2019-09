Große Zuchtschau: Über 1500 Hunde im Morlock-Stadion

NÜRNBERG - Wer schon immer mal seine Angst vor großen Hunden bezwingen wollte, ist derzeit rund um das Stadion bestens aufgehoben. Dort sind derzeit nämlich 1572 Schäferhunde aus aller Welt unterwegs. Und die entpuppen sich beim Pressetermin als echte Kuschelhunde.

Roswitha Dannenberg, Andreas (links) und Alexander Smietana schwören auf Schäferhunde. Die passen schließlich nicht nur wunderbar auf 350 Schafe auf, sondern sind auch gesund. Foto: Foto: Eduard Weigert



Zugegeben: Ums Hundestreicheln geht es bei der Bundessiegerzuchtschau des Vereins für Deutsche Schäferhunde eigentlich nicht. Was stattdessen zählt: Schönheit. Am Wochenende werden hier Hunde aller Altersklassen und Fellfarben prämiert. Wer erfüllt den Rassestandard am besten? Wer ist besonders schön schwarz-braun oder schwarz-gelb gemustert? Ist die Wirbelsäule richtig geformt? Ist der Hund zu groß oder zu klein? Ist er zu klein für sein Gewicht oder stimmen die Proportionen?

Aber: Schönheitswahn ist das nicht. Für die Hundezüchter geht es vielmehr darum, leistungsfähige Hunde zu halten – und dazu gehört, dass sie möglichst gesund sind. Dabei kursiert doch über Schäferhunde das Gerücht, dass sie krank sind – Stichwort: Hüftdysplasie. "Das ist Unsinn", sagt Vereinspräsident Heinrich Meßler, der sich über diese Geschichten immer wieder ärgert. Der Verein betreibe bereits seit 60 Jahren Gesundheitspflege, gebe auch Studien in Auftrag. Bei der Schau am Wochenende sind zudem nur Hunde zugelassen, die geröntgt worden sind. "Unsere Rasse ist die gesündeste Rasse der Welt", sagt Meßler.

Worauf es beim Schäferhund nämlich ankommt, ist die Arbeitsfähigkeit. Und arbeiten – das können die Hunde. Acht bis zehn Stunden am Tag hüten die Tiere von Andreas und Alexander Smietana jeden Tag Schafe – sehr zuverlässig. Ob die Tiere dabei preisgekrönt sind, ist den beiden Schäfern egal. "Die Hunde sind jeden Tag Champions", sagt Andreas Smietana, der in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Schäfer ausbildet. Außerdem: "Von einem Pokal kann man sich nichts kaufen." Ein perfekter Schäferhund für ihn muss sich leicht ausbilden lassen – und natürlich sozialverträglich sein.

"Diese Hunde wollen ausgelastet werden"

Und das sind die beiden Hunde, die er und sein Sohn zum Pressetermin mitgebracht haben, auf alle Fälle: Nichts bringt die Tiere aus der Ruhe. Alexanders Hund entpuppt sich sogar als Kuschelhund, wenn er von der Presse gestreichelt wird und gleich ein Stücken näher kommt.

Wer sich aber einen Schäferhund anschaffen will, der sollte sich das gut überlegen. "Diese Hunde wollen ausgelastet werden", sagt Roswitha Dannenberg vom Verein für Deutsche Schäferhunde. Körperlich und geistig müsse man die Tiere jeden Tag fordern – dafür bekommt man einen glücklichen Hund, der mit Herrchen alles im Team machen will.

Am Freitag und am Samstag sind auch Menschen ohne Hund im Stadion willkommen. Das Tagesticket kostet 13 Euro (Jugendliche: 6,50). Der Hund darf gratis mitkommen – allerdings nur mit Impfpass.

