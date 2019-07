Großeinsatz in Sandreuth: Lkw mit Lithium steht in Flammen

Anwohner berichten von beißendem Geruch - Ursache noch unklar - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwochmorgen steigt im Nürnberger Süden eine große, dunkle Rauchsäule auf: Im Stadtteil Sandreuth steht ein Lkw in Flammen, der Lithium geladen hat. Die Feuerwehr rückt zum Großeinsatz aus, denn das Gefährt droht auf eine Lagerhalle zu kippen.

Im Nürnberger Süden ist eine große Rauchsäule zu sehen, denn in der Maybachstraße im Stadtteil Sandreuth hat am Morgen ein Lkw Feuer gefangen. Das Fahrzeug steht laut Feuerwehr in Vollbrand und hat offenbar Lithium geladen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften angerückt, denn der brennende Lkw droht nun auf eine Lagerhalle umzukippen.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer gekommen war. Anwohner berichten von einem beißenden Geruch rund um die Maybachstraße, das Gebiet ist weiträumig abgesperrt.

Nähere Informationen folgen in Kürze.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als