Großprojekt am Hauptbahnhof: S-Bahn-Chaos in den Ferien

23 Weichen müssen ausgetauscht werden - Kein S-Bahnverkehr bei Club-Spiel - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Es ist ein absolutes Großprojekt, eines, das gut fünf Millionen Euro verschlingen wird - und Pendlern jede Menge Nerven kosten dürfte: Die Deutsche Bahn wird im August 23 Weichen und 5500 Tonnen Schotter am Nürnberger Hauptbahnhof austauschen. Viele S-Bahnen enden vorzeitig. Besonders kompliziert wird es für Clubfans.

Die Weichen am Nürnberger Hauptbahnhof müssen erneuert werden. Foto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



Der August ist traditionell der pendlerärmste Monat im öffentlichen Nahverkehr. Sommerferien, keine Schüler, viele Franken im Urlaub - das wirkt sich auf die Fahrgastzahlen aus, auch bei der Deutschen Bahn (DB). Großprojekte versucht der Konzern deshalb eben genau auf den August zu legen. In Nürnberg steht der Austausch von 23 Weichen an, zusätzlich werden 5500 Tonnen verarbeitet. Fünf Millionen investiert die Bahn dabei am Hauptbahnhof.

Die Arbeiten werden bei Frankens Pendlern, die nach oder über Nürnberg fahren, für Probleme sorgen. Auf gleich mehreren Strecken enden S-Bahnen vorzeitig. Konkret rechnet die Bahn mit folgenden Einschränkungen:

S1 Nord (Bamberg – Nürnberg) - 50 Prozent der Züge wenden in Fürth Hbf

S1 Ost (Hartmannshof – Nürnberg) - alle Züge wenden in Nürnberg-Mögeldorf

S2 Ost (Altdorf – Nürnberg)- alle Züge wenden in Nürnberg-Frankenstadion

S3 (Neumarkt – Nürnberg) 75 Prozent der Züge wenden in Feucht

Für alle betroffenen Züge, das betont die Bahn, wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet - oder auf den Regionalverkehr verwiesen. "Um den Bahnverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Bauarbeiten rund um die Uhr stattfinden", teilt das Unternehmen mit. "Um die Lärmbelästigung so gering als möglich zu halten, werden die Arbeiten täglich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf ein Minimum beschränkt."

Besonders kompliziert dürfte es dabei für Clubfans werden, die zum Heimspiel gegen den Hamburger SV am 5. August (20.30 Uhr, im Live-Ticker auf nordbayern.de) anreisen wollen, denn: Der S-Bahn-Verkehr zum Frankenstadion wird komplett eingestellt. Als Alternativen stehen dann nur die U1 Richtung Langwasser (Ausstieg an der Bauernfeindstraße oder der Messe) oder die Tramlinien 6, 7 und 8, die am Dokuzentrum beziehungsweise am Dutzendteich oder an der Tristanstraße halten, zur Verfügung. "Für etwaige Beeinträchtigungen bittet die Bahn um Verständnis", heißt es in einer Pressemitteilung.

