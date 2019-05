Gruß an die Eisbären: 1200 Läufer flitzen durch den Tiergarten

NÜRNBERG - Im Nürnberger Tiergarten wurde der Spieß am Freitag richtig umgedreht: Im Mittelpunkt standen diesmal nämlich Läufer. Über 1200 Sportler - Bambinis und Profis - bahnten sich am Abend einen Weg an den Gehegen von Eisbär, Erdmännchen und Giraffe vorbei direkt in die Zielgerade. Wir haben alle emotionsgeladenen Bilder parat!

Auch die Jüngeren gaben beim Nürnberger Tiergartenlauf am Freitag ordentlich Gummi. © Thomas Hahn



An Attraktivität hat der Tiergartenlauf in Nürnberg auch in seiner vierten Auflage nicht verloren. Die begehrten Tickets für den Hauptlauf, der eigentlich auf 600 Teilnehmer begrenzt war, waren im November schon nach sagenumwobenen acht Minuten ausverkauft. Einige Nachkömmlinge durften sich dann allerdings doch noch als "Lucky runner" bezeichnen und ergatterten aufgrund eines Software-Fehlers Startplätze.

Um 19 Uhr gingen am Freitag die Hauptläufer an den Start, Tiergartendirektor Dag Encke gab das Startsignal. Die Strecke führte vorbei an Affen, Eisbären, Kamelen und Flamingos und neugierig schauenden Erdmännchen. Hinzu kam das knackige Streckenprofil mit Steigung und Gefälle. So mussten die Läufer beim Hauptlauf (10 Kilometer) immerhin 190 Höhenmeter überwinden. Bei den Kinder- und Jugendläufen ging es durch die Delphin-Lagune und den "Blauen Salon", in dem sich munter die Seekühe tummelten.

Über die gesamte Strecke verteilten sich diesmal die Zuschauer, um ihren Läuferlieblingen ordentlich Antrieb zu geben. Gewirkt hat es, die Läufer strotzten vor Energie und gaben sich den Emotionen hin.

