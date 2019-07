Gymnasium mit politischen Parolen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG - Mit politischen Parolen wurde in der Nacht zum Donnerstag das Pirckheimer-Gymnasium in Gibitzenhof beschmiert. Die Kripo hofft auf Zeugen.

Die unbekannten Täter dürften laut Polizei zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag aktiv gewesen sein. Sie beschmierten mehrere Gebäudeteile auf dem Schulgelände an der Gibitzenhofstraße mit politisch motivierten Schriftzügen. Verantwortliche der Schule entdeckten die Graffiti-Schriftzüge am Donnerstag. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen bittet die Kripo, sich unter Telefon 2112-3333 beim Dauerdienst zu melden.

