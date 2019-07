Der Name ist frisch, die Stimmung unverändert ausgelassen: "Tanzen im Grünen" heißt Nürnbergs neuester Festival-Zuwachs, der am Samstag wieder unzählige Feierwütige in den Marienbergpark lockte. "Wolke Sieben" nannte sich die Fete bis 2018. Hier kommen die Bilder aus der Partyzone. © Michael Matejka