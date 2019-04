Halbe Million Besucher: Frühlingsfest knackt Start-Rekord

Schaustellerverband spricht von einem "furiosen Auftakt" - und will mehr - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Der Schaustellerverband jubelt: Über die Feiertage strömten bereits rund 500.000 Besucher auf das Nürnberger Frühlingsvolksfest. Das hat vor allem einen Grund, vermuten zumindest die Veranstalter.

Besonders an den Fahrgeschäften sei der Andrang groß, sagt der Schaustellerverband. © Roland Fengler



Besonders an den Fahrgeschäften sei der Andrang groß, sagt der Schaustellerverband. Foto: Roland Fengler



Sie überschlagen sich vor Freude. "Was für ein furioser Auftakt", sagt etwa der Chef des Schaustellerverbandes, Lorenz Kalb. "Perfekt", schiebt Fahrgeschäft-Betreiber Willy Kaiser hinterher - und die neue Volksfestkönigin Christina hat sogar Gänsehaut. Das erste, wegen der Feiertage besonders lange, Volksfest-Wochenende sorgt für gelöste Stimmung bei den Veranstaltern. Um die 500.000 Besucher seien es bereits in den ersten drei Tagen gewesen, verkündete der Schaustellerverband am Montag. Damit stellte das Frühlingsfest, das in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert, den Rekord aus dem Jahr 2009 ein.

Alles zum Frühlingsvolksfest lesen Sie auf unserer Spezial-Seite zur Veranstaltung!

Als Grund machen die Verantwortlichen vor allem das sonnige Wetter aus. "Das ist perfektes Volksfestwetter und perfekte Volksfeststimmung", sagte Willy Kaiser, der das Fahrgeschäft "Predator" betreibt. Es laufe sehr gut, besonders auffällig seien die vielen amerikanischen Besucher am Dutzenteich. "So kann es weitergehen", sagt auch Volksfest-Chef Kalb.

Trotz der außergewöhnlich vielen Gäste am Start-Wochenende sei es dennoch ruhig geblieben. "Es gab einige kleinere Vorfälle, aber nichts Ungewöhnliches", sagt der Leiter des Sanitätsdienstes, Stefan Knopf. Auch die Polizei habe "praktisch nicht eingreifen" müssen, dort spricht man von einem "friedlichen Oster-Wochenende".