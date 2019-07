Handy weg vom Tisch: Ideen der Nürnberger Gastronomen

Als Wecker, in der U-Bahn, auf der Arbeit, beim Treffen mit Freunden, im Bett: Das Smartphone ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Auch beim Essengehen schauen viele Menschen aufs Handy, anstatt sich miteinander zu unterhalten. Nürnbergs Gastronomen gehen kreativ damit um.

Ein Pärchen, das zu zweit am Tisch sitzt und sich anschweigt, weil beide auf dem Smartphone tippen, hat jeder schon mal gesehen. In Köln haben Gastwirte auf die "Handy-Sucht" reagiert und in ihren Lokalen ein Verbot ausgesprochen. Auch gibt es Restaurants, die einen Rabatt gewähren, wenn das Handy während des Essens ausbleibt.

In Nürnberg sind die Gastronomen in ihren Versuchen, die Gäste vom Handy zu lösen, ähnlich kreativ. Die historische Bratwurstküche zum Gulden Stern etwa hat ab sofort auf jedem Tisch kleine Holzboxen mit Halterungen stehen: die "Handy-Parkplätze". Im Inneren liegt ein mobiler Akku, mit dem das Smartphone aufgeladen werden kann.

Die Benutzung ist freiwillig, sagt Wirt Martin Hilleprandt. "Aber ich finde, dass die Menschen die 30 Minuten, die sie bei uns zum Essen sind, aufs Handy verzichten können." Immerhin gebe es viel zu entdecken in der Bratwurstküche aus dem Jahr 1419. "Innen ist alles original, von den Butzenscheibenfenstern bis zur Feuerstelle, auf der die Rostbratwürste gebraten werden", betont der Wirt.

Im Bratwurst Röslein gibt es schon seit einem Jahr eine "Handy-Tankstelle". Sie besteht aus drei kleinen Schließfächern, in denen die Gäste ihre Handys aufladen können. "Die Fächer schließen die Nutzer währenddessen mit einem Schlüssel ab", sagt Wirt Thomas Förster. "Ich habe sie aufgestellt, weil die Leute ihre Handys laden wollten und irgendwann die Steckdosen nicht mehr gereicht haben."

Robert Horka, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), freut sich, wenn Restaurant-Gäste ihr Handy nutzen und Bilder von Essen oder Lokal posten. "Wenn die Leute bei Instagram ihren Standort markieren, ist das für den Wirt eine geschenkte Werbung." Dass Gaststätten Lademöglichkeiten für Smartphones bieten, sei ein guter Service.

Auch das "Café und Bar Celona" hatte zeitweise Pappschachteln auf den Tischen, in denen die Gäste ihre Handys verstauen konnten. "Das war eine Idee unserer Marketingabteilung", sagt Geschäftsführer Harald Gaenicke. Es sollte aber mehr als nur ein Gag sein. Wenn die Smartphones in der Schachtel liegen, rege das zur Kommunikation an.

Derzeit hat das Celona die Boxen aber abgeschafft. "Das Problem war: Wir hatten nach Feierabend eine Armada an Handys im Lokal, die die Gäste in den Schachteln vergessen haben." Sobald eine Lösung dafür gefunden sei, sollen die "Handy-Parkplätze" wieder angeboten werden, sagt Gaenicke.

