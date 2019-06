Harte Riffs und etwas Rap: So war der Rock-im-Park-Samstag

Unser Reporterteam berichtet drei Tage lang vom Festival-Gelände - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Der Auftakt war heiß - und auch der Samstag hielt Wort. Schweiß, Party und zappelnde Menschen, bei Rock im Park feierten auch an Tag zwei Zehntausende. Während Tenacious D mit ihrem bissigen Humor glänzten, rissen Slipknot auf der Zeppelin Stage eine Party ab. Am Abend gibt's noch Rap mit Materia und Casper. Der Live-Ticker zum Nachlesen!

Sie singen den "Greatest Song In The World", sie kämpften mit dem Teufel um das Plektrum des Schicksals und sie ritten den Sasquatch: Jeder, der Tenacious D kennt, kennt auch ihre vielen musikalischen Abenteuerreisen - in erster Linie deshalb, weil man sie so herrlich mitgrölen kann. Jack Black und Bandkollege Kyle Gass besingen in ihren humorvollen Songs die wesentlichen Dinge des Lebens: Sex, Freundschaft natürlich die Metal-Musik.