Hauptbahnhof: Betrunkener schlägt, tritt und beleidigt Polizisten

Forchheimer ignoriert Platzverweise und wehrt sich gegen Gewahrsam - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 21-jähriger Mann trieb sich Dienstagabend im Nürnberger Hauptbahnhof herum, trank und störte Reisende. Die Bundespolizei erteilte ihm deswegen mehrfach einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkommen wollte. Daher nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Der Forchheimer zeigte Widerstand und verletzte vier Bundespolizisten.

Dienstagabend gegen 20 Uhr schrie ein 21-jähriger herum und belästige im Nürnberger Hauptbahnhof Reisende. Daraufhin kontrollierte ihn eine Streife der Bundespolizei und erteilte ihm einen Platzverweis für das Areal, da "der junge Mann offensichtlich den Hauptbahnhof mit einer Bar verwechselte und keine Reiseabsichten hatte", wie die Polizei mitteilt.

Nur eineinhalb Stunden später trieb sich der Forchheimer wieder am Haupteingang herum. Die Beamten erinnerten ihn an seinen Platzverweis und machten ihm deutlich, dass dieser, wenn nötig, auch mit Zwang durchgesetzt wird.

