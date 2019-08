"Hawala-Banking": Zwei Männer in Nürnberg vor Gericht

Die Beschuldigten stammen aus Syrien, Libyen und dem Iran - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Zuschauersaal ist bis auf den letzten Platz besetzt, Jura-Studenten sind darunter und offenbar auch Verwandte und Bekannte der Angeklagten und der Geschädigten. Es geht in Nürnberg und 210.000 Euro - und ein dubioses Banking-System.

Das Strafverfahren gegen vier Männer und zwei Frauen (alle im Alter zwischen 25 und 35 Jahren) sorgt im Justizpalast für Aufruhr: Im Ostflügel, am Eingang zum Saal 619, wird der Sitzungssaal von Wachtmeistern bewacht, wer in den Saal will, wird überprüft – eine Anordnung der Richter der 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Es ist die zweite Kontrolle, muss doch jeder Besucher des Gebäudes bereits am Haupteingang eine Schleuse wie am Flughafen passieren. Die Richter schreiben die Sicherheit groß – dabei gehören Prozesse um schwere Kriminalität zu ihrem Tagesgeschäft. Doch im Vorfeld dieses Verfahrens gab es Drohungen, vor allem von den Familien der Geschädigten, wie Justizsprecher Friedrich Weitner bestätigt. Die Sorge vor Ärger aus dem Zuschauerraum liegt nicht fern, der Gedanke an Clan-Kriminalität auch nicht.

210.000 Euro im Fokus

Die Beschuldigten stammen aus Syrien, Libyen und dem Iran. Die Rede ist von "Hawala" – dem geheimsten Geldtransfer-System der Welt. Hier ist "Hawala-Banking" strafbar, da Gelder ohne Genehmigung der Bankenaufsicht transferiert werden – doch Verbrecher lieben das System, das auf Verschwiegenheit baut. Die Geldströme führen vorbei an Banken, Zollämtern und Steuerbehörden. Kontrollen sind kaum möglich. Die Grundidee: Geldboten liefern Pakete von A nach B. Diskret, schnell und zuverlässig. So sollten im vergangenen Sommer 210.000 Euro transferiert werden. Laut Anklage orderten zwei Männer den Betrag – und planten, das Geld nicht nur in Empfang zu nehmen, sondern sich die Summe unter den Nagel zu reißen. Den Geschädigten wollten sie eine Polizeiaktion vortäuschen, für den Plan heuerten sie vier Komplizen aus Berlin und Norderstedt an.

Prozess geht weiter

Am 28. August 2018 brachten zwei Boten das Geld von Düsseldorf nach Fürth. Am nächsten Morgen wollten die Verschwörer zuschlagen. Laut Anklage trafen sich die Beschuldigten auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ecke Karolinen-/Herrnstraße, in der Nähe der Tatortwohnung. Bewaffnet mit Kabelbindern und einer Schreckschusspistole (ungeladen) drangen einige Männer als falsche Polizisten in die Wohnung ein, griffen nach dem Rucksack mit dem Geld. Als sich die Geldboten wehrten, kassierten sie Schläge und eine Ladung Pfefferspray. Doch sie konnten einen Angreifer festhalten, bis die echten Einsatzkräfte der Polizei Fürth eintrafen. Die vier beschuldigten Männer sitzen seit der Tat in U-Haft, die zwei Frauen, sie spielten wohl nur eine Helferrolle, sind auf freiem Fuß. Der Prozess geht weiter. Derzeit rechnet die 13. Strafkammer mit Verhandlungstagen bis Mitte November.

