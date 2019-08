Heikle Schnappschüsse: Was ist beim Fotografieren erlaubt?

Ernst Fricke ist Rechtsanwalt und Professor an der Katholischen Universität in Eichstätt. Seine Fachgebiete sind unter anderem Medienstrafrecht, Menschenwürde im Medienrecht und Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im gesamten Medienrecht. Er weiß, wie man sich beim Fotografieren an öffentlichen Plätzen am besten verhält. © Foto: Christian Klenk