Klimaaktivisten haben am Samstag deutschlandweit mit einer ungewöhnlichen Protestaktion auf sich aufmerksam gemacht: Unter dem Label "Extinction Rebellion" demonstrierten die Teilnehmer gegen das Artensterben. In Nürnberg marschierte ein Trauerzug mit Grabkreuzen, Trommeln und einem Sarg durch die Stadt, um das Aussterben der Tierarten symbolhaft aufzuzeigen.

Bereits zum zehnten Mal rief der Post SV am Samstag zum traditionellen Volksfestlauf an den Nürnberger Dutzendteich. In verschiedenen Disziplinen zeigten kleine und große Sportler ihr Können.

Unter dem Motto "Afrika, Afrika!" gaben am Donnerstag auf dem Frühlingsfest viele Künstler einen kleinen Einblick in die unglaublich vielfältige Kunst und Kultur des Kontinents – mit allem, was dazugehört: von heißen Showeinlagen authentischer Buschtrommler über Tanz und Folklore bis hin zur "DJ Party – Hello Afrika". Musikalische Höhepunkte des Abends waren die Auftritte von "Project African Gospel" und der Afro-Reggae-Band "Tropical Beat".