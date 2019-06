Herzensmensch gesucht: Hündin lebt seit Jahren im Tierheim

Vermittlung von Rottweiler Ivy scheitert auch an der hohen Hundesteuer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Idealfall ist das Tierheim eine Übergangsstation, ein Zuhause auf Zeit. Doch es gibt auch die schwer vermittelbaren Sorgenkinder, die lange ausharren müssen. Rottweilerhündin Ivy ist derzeit diejenige Bewohnerin des Nürnberger Tierheims, die schon am längsten dort ist.

Seit fast drei Jahren im Tierheim: Wer kann Rottweilerhündin Ivy (hier mit Pflegerin Tina Wessel) ein liebevolles Zuhause geben? © Foto: Lidia Piechulek



Im Oktober 2016 kam sie in die Stadenstraße, weil ihre Besitzer die Auflagen nicht erfüllt und sich nicht um den vorgeschriebenen Wesenstest gekümmert hatten. Rottweiler zählen in Bayern zu den sogenannten Listenhunden der Kategorie II. Halter dieser Rasse müssen durch einen Sachverständigen nachweisen, dass der Hund keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit vorweist.

"Es ist daher in Bayern schwierig, Rottweiler zu vermitteln", erklärt Tierheimleiterin Tanja Schnabel. Auch weil in manchen Gemeinden eine höhere Hundesteuer anfallen könne. Dennoch: Die Rasse habe viele Fans, weiß Schnabel. Wobei das Tierheim bei der Vermittlung von Rottweilern ganz besonders darauf achten müsse, wer sich für sie interessiert – und warum.

Ivy zum Beispiel braucht ein sehr selbstsicheres Herrchen oder Frauchen. Jemanden, der ganz klar die Führung übernimmt und ihr durch klare Regeln und Strukturen Sicherheit vermittelt. Ohne dabei herrisch oder laut zu werden. "Derjenige braucht eine natürliche Autorität", betont Tanja Schnabel. Wer den Eindruck vermittelt, dass er sich selbst durch einen Rottweiler Autorität verschaffen will, ist definitiv nicht der passende Halter.

Für einen Rottweiler ist die knapp sechs Jahre alte Hündin eher schmal und zart. Vielleicht auch ein Grund, warum sie bei Liebhabern der Rasse nicht so gut ankommt. Ihre Pflegerin Tina Wessel beschreibt Ivy so: "Super! Wenn sie ihren Menschen kennt, ist sie sehr verschmust." Andere Hunde mag Ivy nicht. Auch Kinder sollten nicht in ihrem potenziellen neuen Zuhause leben. Gassigehen in der Gruppe klappt aber mittlerweile recht gut, berichtet Wessel. Kommandos wie Sitz, Platz oder Bleib sind ebenfalls kein Problem. Vorausgesetzt, sie kommen von einem stets konsequenten Halter, der sich seiner Sache sicher ist. So jemand wäre für Ivy ein Glücksfall.

Zwei weitere Rottweilerhündinnen warten auf einen neuen Besitzer: Seit über einem Jahr ist Rottweiler-Mix Chanel (6) hier. Lexi (4) kam kurz vor Weihnachten in die Stadenstraße. Vermittlungszeiten des Nürnberger Tierheims sind dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0911 91 98 91.

Manuela Prill