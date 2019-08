Herzinfarkt am Steuer: 37-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

NÜRNBERG - Eine junge Frau hat am Mittwochnachmittag auf dem Bierweg in Nürnberg möglicherweise einen schweren Unfall verhindert. Sie saß als Beifahrerin in einem Volvo – der 37-jährige Fahrer erlitt einen Herzinfarkt. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Gegen 15.45 Uhr waren die beiden in dem Volvo im Bierweg stadtauswärts unterwegs. An der Straße Zum Stiegelfeld, etwa 200 Meter nach der Kreuzung mit der Ziegelsteinstraße, erlitt der Mann einen Herzinfarkt. Die 22-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, griff in das Lenkrad und steuerte den Pkw nach rechts auf den Seitenstreifen. Dabei kollidierte der Volvo mit zwei geparkten, unbesetzten Fahrzeugen.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt fuhren den 37-Jährigen, der reanimiert werden musste, wenig später ins Klinikum. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Gesamtschaden an den beiden geparkten Autos sowie an dem Volvo wird nach Polizeiangaben auf rund 16.000 Euro geschätzt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Während der Aufnahme durch die Verkehrspolizei kam es im Bierweg vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

