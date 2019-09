Hier sichern sich Nürnberger die neue Fünf-Euro-Münze

Das Sammlerstück sorgte für eine Schlange vor den Toren der Bundesbank - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Es war erstaunlich wenig los an diesem Donnerstagmorgen vor der Nürnberger Filiale der Deutschen Bundesbank in der Bahnhofstraße, wo eine neue Fünf-Euro-Münze ausgegeben wurde. Was die Münze so besonders macht und warum einige Nürnberger extra früh aufgestanden sind, um sich das Sammlerstück zu sichern, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

nb