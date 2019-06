Hier stoppen Passanten in Nürnberg Geister-Laster auf Irrfahrt

Polizei lobt die Courage der Gruppe - Fataler Fehler eines Fahrers - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein in der Innenstadt geparkter Lastwagen hat sich am Montagmorgen plötzlich selbstständig gemacht. Couragierte Passanten stoppten das rollende Fahrzeug und beendeten die Geisterfahrt.

Gegen 8 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass sie einen rollenden unbesetzten Lkw im Bereich des Bahnhofsplatzes aufgehalten haben. Vom Fahrer fehle jede Spur. Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte staunten nicht schlecht, als sie am Einsatzort eintrafen. Der Lkw war ordnungsgemäß versperrt und stand auf der Fahrbahn.

Erste Zeugenbefragungen ergaben, dass der Lkw wohl aus Richtung des Plärrers am Frauentorgraben zielsicher in Richtung Bahnhof rollte. Den Weg fand das Fahrzeug offensichtlich ganz allein, denn ein Fahrer saß nicht am Steuer. Nur mit den Verkehrsregeln hatte der freiheitsliebende Lkw laut Mitteilung der Polizei noch so seine Probleme: Eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete er vorsätzlich. Glücklicherweise kam es hier nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Missgeschick des Lasterfahrers

Wenig später ermittelten die Beamten den verantwortlichen Fahrer. Er hatte das Fahrzeug wenige hundert Meter zuvor am Frauentorgraben vermeintlich verkehrssicher abgestellt und vermisste seinen Laster zwischenzeitlich schon sehr. Beim Verlassen des Führerhauses wiederfuhr ihm ein Missgeschick. Anstatt den Wahlhebel des Automatikgetriebes auf P zu stellen, kam er nur bis zur Position N, woraufhin der Lkw diese Chance nutzte und gemütlich losrollte.

Der Fahrer konnte seinen Ausreißer wenig später wieder in Empfang nehmen. Eine kostenpflichtige Verwarnung der Beamten nahm der 75-Jährige sichtlich erleichtert in Empfang.

nn