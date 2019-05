Hinterhofflohmärkte locken Schnäppchen-Jäger nach Nürnberg

NÜRNBERG - Zum zehnten Mal finden die Hofflohmärkte in Nürnberg statt. 24 Stadtteile sind dabei, der Nordstadt-Hinterhofflohmarkt pausiert. Wie jedes Jahr geht es um tolle Schnäppchen und das Zusammensein in der eigenen Nachbarschaft.

Besonderer Charme: Nach Schnäppchen in Nürnbergs Hinterhöfen stöbern. © Roland Fengler



Es begann 2010 in relativ kleiner Ausführung - nämlich nur mit drei Terminen. Neun Jahre später hat die Idee mächtig an Zulauf gewonnen. 24 Stadtteile sind diesmal beteiligt. Dabei geht es nicht nur darum, Second Hand Mode zu erstöbern oder günstige Dekoration für das heimische Wohnzimmer zu finden, sondern auch um das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen. Nachbarn haben die Chance miteinander ins Gespräch zu kommen und ihren Stadtteil aus einer neuen Perspektive zu sehen. Außerdem haben Flohmärkte auch immer einen nachhaltigen Gedanken. Ob Möbel, Küchenutensilien, Kleidung oder Sport-Equipment - es muss nicht immer alles neu gekauft werden. Die Hofläden sind nicht gewerblich organisiert.

Alle Termine der Hinterhofflohmärkte im Überblick:

11. Mai Bleiweiß/ Nibelungenviertel

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Julia Buchholz

jule81@stefbu.de

Facebook-Page

11. Mai Altstadt

Uhrzeit: 10-17 Uhr

Philip Krauß

Homepage



18. Mai Gleißhammer / St.Peter / Glockenhof

Uhrzeit: 10-15 Uhr

Jörg Gadinger

flohmarkt@gleisspeter.de

Homepage



18. Mai Schoppershof-West

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Christine Zwingel

schohofloh@web.de

Homepage



18. Mai Gostenhof-West

Uhrzeit: 11-16 Uhr

Uwe Janza

uwe.janza@buergerverein-gostenhof.de

Homepage



18. Mai Falkenheim

Uhrzeit: 11-17 Uhr

Norbert Schneider

n.schneider@siedlungensued.de

Homepage



25. Mai Thon-Ost

Uhrzeit: 10-14 Uhr

Sandra Welslau

info@garagenflohmarkt-thon.de

Homepage



25. Mai Kettelersiedlung

Uhrzeit: 10-17 Uhr

Norbert Schneider

n.schneider@siedlungensued.de

Homepage



25. Mai Gostenhof-Ost

Uhrzeit: 11-16 Uhr

Daniela Müller

danimueller2000@web.de

Homepage



1. Juni Bauernfeindstraße

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Sabine Bergbauer und Janine Ebersbach

bauernfeindflohmarkt@gmail.de

Homepage



1. Juni Gostenhof-Nord

Uhrzeit: 11-16 Uhr

Günther Albrecht

guenther.albrecht@toscana-verde.de

Homepage



29. Juni Ziegelstein / Fliegersiedlung

Uhrzeit: 10-14 Uhr

Verena Hussy

Verena.Hussy@web.de



29. Juni Zerzabelshof

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Claudia Sattler, Helmuth Dietrich

hofflohmarkt@zabo-nachrichten.de

Homepage



6. Juli St. Johannis

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Vischers Kulturladen

Homepage

6. Juli Katzwang

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Jörg Reisner

flohmarkt-katzwang@gmx.de

Homepage



13. Juli Seeleinsbühl / Eberhardshof

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Rita von Frantzky, Quartiersmanagement

quartiersbuero@weststadt.nuernberg.de

Homepage



13. Juli Mögeldorf

Uhrzeit: 10 - 16 Uhr

Philipp Holzapfel, Lebenshilfe Nbg e.V.

hofflohmarkt.moegeldorf@lhnbg.de

Homepage



20. Juli Maxfeld

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Heike Hein, Julian Simon van Severen

flohmarkt_maxfeld@yahoo.de

Homepage



14. September Rennweg

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Angelika Rupp, Pari Mahroum

hofflohmarkt-rennweg@gmx.de

Homepage



14. September Ziegelstein - Am Bauernwald

Uhrzeit: 11-16 Uhr

Evamaria Limlei-Fehm

flohmarkt-am-bauernwald@gmx.de



21. September Südstadt (zwischen Gugelstr., und Allersberger Str.)

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Steffen Beutel, Buchladen am Kopernikusplatz

info@hofflohmarkt-nuernberg-sued.de

Homepage

21. September St. Leonhard, Schweinau

Uhrzeit: 10-15 Uhr

Stefan Boos, Andrea Warnke, Quartiersmanagement

quartiersbuero@leonhard.nuernberg.de

Homepage

mlk