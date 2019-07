Vor 184 Jahren rollte sie als erste deutsche Dampflokomotive zwischen Nürnberg und Fürth, nun lässt das DB-Museum die Vergangenheit wieder aufleben: Am Sonntag brachte sie den "Adler"-Zug zurück auf die Schiene. Der betriebsfähige Nachbau der im 19. Jahrhundert verschollenen Originallokomotive wurde 1935 anlässlich der Hundertjahrfeier der deutschen Eisenbahn angefertigt und ist bis heute im Einsatz. Im Juli werden jeweils vier Fahrten von Nürnberg nach Fürth und zurück angeboten, bei denen Eisenbahnfans authentisches Fahrvergnügen wie vor 184 Jahren erleben können. Nach der ersten Ausfahrt am Sonntag findet die zweite eine Woche später am 28. Juli statt. © Stefan Hippel