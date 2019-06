Hitze-Sommer: Gibt's bald Wassernebelanlagen in Nürnbergs City?

SPD-Stadträtin Diana Liberova schlägt Pilotprojekt im öffentlichen Raum vor - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Wenn es im Sommer richtig heiß ist, dann ist es in der Innenstadt nahezu unerträglich. SPD-Stadträtin Diana Liberova will das ändern. Wie? Ganz einfach: Wassernebelanlagen sollen Abhilfe schaffen.

Man kennt die Wassernebelanlagen von Festivals wie "Rock im Park". Gibt es diese Wasserduschen künftig auch in der Nürnberger Innenstadt? © Günter Distler



Man kennt die Wassernebelanlagen von Festivals wie "Rock im Park". Gibt es diese Wasserduschen künftig auch in der Nürnberger Innenstadt? Foto: Günter Distler



Wer einmal bei "Rock im Park" war, der kennt die kühlende Wirkung. Ist man nämlich richtig aufgeheizt und läuft unter einer Wassernebelanlage auf dem Festival hindurch, fühlt man sich gleich besser. Geht es nach Diana Liberova von der Stadtrats-SPD, könnten solche Anlagen künftig auch außerhalb des Festivals aufgestellt werden. Liberova schlägt jetzt angesichts der zunehmenden Hitzephasen in einem Antrag an die Verwaltung ein Pilotprojekt für Kühlmaßnahmen im öffentlichen Raum vor.

Das Wetter in der Region

"In südlicheren Städten und Regionen, wo man solche hohen Temperaturen gewohnt ist, gibt es solche Anlagen bereits häufiger", heißt es in dem Antrag. Solche Anlagen seien eine einfache aber wirkungsvolle Maßnahme zur Abkühlung in der Stadt. "Wir können uns einen solchen Pilotversuch gerade in den hoch verdichteten innerstädtischen Stadtteilen gut vorstellen", so Liberova. Sie meint: "Dort leiden die Menschen besonders unter den hohen Temperaturen, weil sich die Plätze schnell aufheizen. Dort wo Baumpflanzungen oder Brunnen nicht möglich sind, könnte dies ein einfacher und pragmatischer Beitrag zur Kühlung sein.

Bilderstrecke zum Thema Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!



Julia Vogl