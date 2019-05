Hoch amol: Mathe-Abitur und die erregten Gemüter

Der Podcast schlägt den weiten Bogen von der Schule bis zur Zeppelintribüne - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Viele von uns erinnern sich sicher noch mit gewissem Schaudern an die Schulzeit und - so man das Gymnasium besucht hat - auch an die Abiturprüfung. Auch für NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth lief damals nicht immer alles optimal. Aber es gab einen großen Unterschied zu heute.

"Wir hatten keine Online-Petition", konstatiert Michael Husarek und damit auch nicht die Möglichkeit, eine (angeblich) zu schwere Mathe-Prüfung zum medialen Ereignis zu machen. Dennoch bleibt die Frage, ob jungen Menschen in Bayern durch diese Prüfung und einen eventuell schlechteren Notenschnitt, die Zukunft verbaut wird. Oder ist es doch ein bisschen viel Rauch, um eine relative Nichtigkeit?

Horch amol: Mathe-Abitur und mehr

Ebenfalls für Diskussionen sorgt die Zusage des Freistaats Bayern, der für die Sanierung der Zeppelintribüne rund 21 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. Damit nimmt das insgesamt mit 85 Millionen Euro veranschlagte Projekt konkrete Züge an. Der Bund hat zugesagt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen, so dass von der Stadt Nürnberg noch rund 21 Millionen zur Finanzierung beigesteuert werden müssen. Geld, das an anderer Stelle besser angelegt wäre? Hören Sie selbst....

