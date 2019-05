Hochhäuser in Neuselsbrunn bekommen neue Fassaden

Wirbel um Baumaßnahmen - Mieter machten gegen Hausverwaltung mobil - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - In Neuselsbrunn geht es voran: Die fünf ihrer Fassaden beraubten Hochhäuser sollen schon bald wieder verkleidet sein – möglicherweise schon vor dem nächsten Winter.

Die Fassaden sind ab, die Hochhäuser stehen nackt da: Jetzt streiten sich die Juristen über die Baumaßnahme. © Foto: Stefan Hippel



Die Fassaden sind ab, die Hochhäuser stehen nackt da: Jetzt streiten sich die Juristen über die Baumaßnahme. Foto: Foto: Stefan Hippel



Seit kurzem liegt die Baugenehmigung vor. Nach Informationen der Nürnberger Zeitung dürfen die betroffenen fünf Hochhäuser danach neue Alucubond-Fassaden erhalten.

Aktuell wird die Ausschreibung für die Betonsanierung vorbereitet und das Farbkonzept ist in Arbeit. Parallel dazu tüfteln die Verantwortlichen aktuell an einem Weg, wie man einen Großteil der Halterungen für die neue Fassade noch vor der Betonsanierung anbringen könnte. Das würde rund einen Monat Zeit sparen – und die Chance eröffnen, die Fassaden noch vor dem nächsten Winter fertigzustellen.

Anwalt: Brandgefahr in Neuselsbrunn nur vorgetäuscht

Auch die Finanzierung steht mittlerweile. Die Eigentümergemeinschaft hat sich dafür entschieden, einen WEG-Kredit aufzunehmen. Diejenigen Miteigentümer, die ihren (vorläufigen) Anteil an den Kosten auf anderem Wege aufbringen können bzw. möchten, sollen ihre Beiträge in den kommenden zwei Wochen leisten. Alle anderen nehmen an dem WEG-Kredit teil.

Wann es zu der beabsichtigten Schadenersatz-Klage gegen die ehemalige Hausverwaltung kommt, ist noch offen. Aktuell dreht sich die Diskussion darum, weitere Anwälte, die auf das WEG-Recht spezialisiert sind, mit ins Boot zu holen.

Bilderstrecke zum Thema Top Ten: Das sind die größten Wohnanlagen Nürnbergs Nürnberg ist zwar nicht Manhattan, in der Frankenmetropole ragen dennoch einige markante Hochhäuser in den Himmel. Einige Wohnanlagen beherben sogar um die 500 Menschen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Bildergalerie.



Der Artikel wurde um 20 Uhr aktualisiert. Dabei wurden zwei inhaltlich unscharfe Sätze zur Beschaffenheit der Fassaden entfernt.

tig