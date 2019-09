Höhle der Löwen: Dieser Stylist hat Dagmar Wöhrl verändert

Berliner Stylist peppte das Erscheinungsbild der 65-Jährigen auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Stylist Apjar Black verpasste Dagmar Wöhrl ein neues Erscheinungsbild für die neue Staffel "Höhle der Löwen". Dazu gibt es hämische Kommentare aber auch viele Komplimente.

"Mein Team bestand darauf, dass ich für diese Staffel einen neuen Stylisten verpflichte", erklärt die 65-Jährige ihre Veränderung. Im Internet sorgte ihr neuer Look für Aufsehen: Auf Facebook gratulierte ihr mancher Nutzer hämisch zum "neuen Gesicht".

"Ist immer noch das 'alte' Gesicht. Aber ein neuer Stylist, der sich drum kümmert", erwiderte Wöhrl. Der heißt Apjar Black und unterstützte die ehemalige Bundestagabsgeordnete bereits 2012 bei einer Wahlkampfkampagne. Der 28-jährigen Berliner mit libanesischen Wurzeln hat ein Schönheitsstudio am Kurfüstendamm und zahlreiche Prominente als Kunden, wie Model Janina Youssefian oder Moderatorin Caroline Beil. Entdeckt wurde er einst von Promi-Friseur Udo Walz.

Wöhrls Persönlichkeit stimmte seiner Meinung nach nicht mehr mit ihrem äußeren Erscheinungsbild überein. "Frau Wöhrl ist immer noch ein junger, dynamischer Typ. Ihre Optik hat dazu nicht mehr gepasst", sagt der Stylist. Er riet ihr zu längeren Haaren, einer Haarverdichtung und einem weicherem Make-up.

Grundsätzlich findet er, schmeicheln längere Haare Älteren. "Es herrscht scheinbar so ein Gesetz in Deutschland, laut dem sich Frauen über 40 oder 50 Jahren die abschneiden lassen sollen." Ein Fehler laut Black, denn "raspelkurze Schnitte" brächten Fältchen oder Rötungen noch mehr hervor.

"Wenn man älter ist, sollte man mit den Haaren spielen, sie etwas wachsen lassen. Sie schmeicheln dem Gesicht und der Halspartie." Vor allem sollte die Veränderung eines sein: Typgerecht: "Ich will Frau Wöhrl ja nicht als 16-Jährige verkaufen", betont er. "Die Leute sollen ja nicht darüber lachen, sondern eher staunen. Das taten im Falle von Dagmar Wöhrl auch viele.

