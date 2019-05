Die Fridays-for-Future-Bewegung hat in Nürnberg am Freitag zahlreiche junge Menschen mobilisiert. Punkt 15.30 Uhr versammelten sich die Aktivisten am Weißen Turm, um dann gemeinsam zur Lorenzkirche und von dort weiter über den Plärrer zu ziehen. Hüpfende Schüler und Studenten, aber auch Eltern und bunte Schilder aus Pappe prägten das Bild in der Innenstadt. © Günter Distler