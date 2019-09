"Horch amol": Das Forchheimer Rathaus ist hart umkämpft

Beke Maisch seziert im Podcast mit Matthias Oberth die Kommunalpolitik der großen Kreisstadt

NÜRNBERG/FORCHHEIM - Im Normalfall verbindet man mit der Fränkischen Schweiz am ehesten Begriffe Betulichkeit und Zurückhaltung. Wenn die Forchheimer Redaktionsleiterin Beke Maisch allerdings über die Stimmung im Forchheimer Rathaus spricht, dann ist dort anscheinend eher Anspannung und Streit an der Tagesordnung. Gemeinsam mit Online-Chef Matthias Oberth nimmt die in Nürnberg lebende Redakteurin die Situation rund sieben Monate vor der Oberbürgermeisterwahl unter die Lupe.

Bis zum Jahr 2016 war Forchheim - wie weite Teile Oberfrankens - in fester Hand der CSU. Zumindest was den Posten des Oberbürgermeisters betraf. Fast unglaubliche 26 Jahre stand der gebürtige Forchheimer Franz Stumpf an de Spitze der Stadt, die sich unter seiner Ägide zusehends zu einem attraktiven Gewerbe- und Industriestandort gewandelt hat. Doch schon bei der Wahl 2014 zwang in der SPD-Herausforderer Uwe Kirschstein - durchaus überraschend - den Platzhirsch in die Stichwahl, die Stumpf für sich entscheiden konnte.

Horch amol:

Zwei Jahre später trat Franz Stumpf aus gesundheitlichen Gründen zurück und Uwe Kirschstein setzte sich gegen den CSU-Bewerber - in einer erneut nötigen Stichwahl - durch. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Stimmung im Forchheimer Stadtrat deutlich verändert und einer Wiederwahl Kirschsteins alles andere als ausgemacht. Nicht zuletzt weil die CSU mit Udo Schönfelder und die Grünen mit Annette Prechtl respektable Gegner ins Rennen schicken. Beke Maisch erwartet deshalb einen spannenden Wahlkampf mit völlig offenem Ausgang, Doch hören Sie selbst....

