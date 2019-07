Horch amol: Michael Fraas sucht die Herausforderung

NÜRNBERG - An und für sich kann Michael Fraas mit seiner bisherigen Karriere sehr zufrieden sein. Als Wirtschaftsreferent hat er eine der einflussreichen Positionen bei der Stadt Nürnberg. Nun will der CSU-Mann in Schwabach die Nachfolge von OB Matthias Thürauf antreten. Ein Abstieg? Mitnichten sagt Fraas im Podcast von NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth.

Er kommt aus Nürnberg, lebt in Nürnberg und so soll es vorerst auch bleiben. Michael Fraas will Oberbürgermeister in Schwabach werden und macht dennoch kein Hehl daraus, dass der Nürnberger Stadtteil Moorenbrunn zunächst seine Heimat bleibt. "Ich bin von zuhause schneller im Schwabacher, als im Nürnberger Rathaus", sagt der 51-Jährige.

In der Goldschlägerstadt sieht er viel Potenzial, betont aber gleichzeitig, wie gut die Stadt mit den rund 41.000 Einwohnern aufgestellt ist. Die Nähe zu Nürnberg gibt ein Stück weit auch die kommunalpolitischen Themen vor: Bezahlbarer Wohnraum, Stärkung des ÖPNV, Radwegebau und digitale Transformation - darüber spricht der CSU-Kandidat mit Michael Husarek und Matthias Oberth im Podcast. Und auch der Frage, ober der nicht lieber in Nürnberg als OB-Kandidat angetreten wäre, weicht der Jurist nicht aus. Doch hören Sie selbst:

Der Nürnberger SPD-OB-Kandidat Thorsten Brehm machte den Auftakt für die kleine Podcast-Serie mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Nürnberger Oberbürgermeisters. Eine Woche später war Marcus König, der für die CSU antritt, zu Gast. Die OB-Kandidatin der Grünen, Verena Osgyan, war Nummer drei im Bunde.

Nun geht es mit einem der Schwabacher Kandidaten weiter, ehe nach einer kurzen Sommerpause weitere Amtsträger und solche die es werden wollen, im Podcast zu Gast sein werden.

