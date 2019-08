"Horch amol"-Podcast: Markus Söder als Retter der Welt

Kalkül oder echter Wandel? Husarek und Oberth über ein politisches Chamäleon - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Ehe der Podcast Horch amol in eine zweiwöchige Sommerpause geht, arbeiten sich NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth nochmal am derzeitigen politischem Schwergewicht Markus Söder ab. Der bayerische Ministerpräsident bestimmt in der Ferienzeit die Agenda und mutet der Kernwählerschaft der CSU einiges zu.

Markus Söder war noch vor nicht allzulanger Zeit für seine markigen Sprüche, hemdsärmeliges Auftreten und ein Entlangschrammen am rechten Rand (Stichwort: Asyltourismus) bekannt. Jetzt macht er Schlagzeilen mit seinen Forderungen zum Klimawandel, lässt das Volksbegehren zum Artenschutz zum Gesetz werden und trifft sich mit den Aktivisten der Bewegung "Fridays for Future". Wandelt sich der Ministerpräsident vom Saulus zum Paulus? Hier gehen die Meinungen von Michael Husarek und Matthias Oberth weit auseinander. Und dann wäre da noch was zu besprechen, was sich am Montagabend in einem Nürnberger Fußballstadion zugetragen hat. Doch hören Sie selbst:

Horch amol: Söder rettet jetzt das Klima

Der Nürnberger SPD-OB-Kandidat Thorsten Brehm machte den Auftakt für die kleine Podcast-Serie mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Nürnberger Oberbürgermeisters. Eine Woche später war Marcus König, der für die CSU antritt, zu Gast. Die OB-Kandidatin der Grünen, Verena Osgyan, war Nummer drei im Bunde.

Mit einem Ausflug nach Schwabach zum dortigen CSU-Kandidaten Michael Fraas endete zunächst die kommunalpolitische Vorstellungsrunde. Nach einer kurzen Sommerpause werden aber weitere Amtsträger und solche die es werden wollen, im Podcast zu Gast sein.

Alle Folgen der Podcasts "Horch amol" finden Sie hier.

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Horch amol auf Spotify

nn