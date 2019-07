Horch amol: Verena Osgyan setzt voll auf Klimaschutz

Kurzbeschreibung: Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am 15. März 2020 statt. Dann werden in Nürnberg die 70 Mitglieder des Stadtrates neu bestimmt. Außerdem wird ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Wahlberechtigt sind neben deutschen Staatsbürgern auch volljährigen EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen.



Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 gab es 495 Stimmbezirke in Nürnberg. 551 Kandidaten auf zehn Listen kandidierten für den Stadtrat. Mit 67,1 Prozent der Stimmen gewann Ulrich Maly (SPD) 2014 zum dritten Mal in Folge die Oberbürgermeisterwahl.

Themenarchiv Kommunalwahlen 2020 in Nürnberg