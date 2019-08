"Horch amol": Vom Amazonas zur Vermögenssteuer

Alexander Jungkunz und Matthias Oberth spannen im Podcast einen weiten Bogen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Der Kommunalwahlkampf scheint ebenso noch in der Sommerpause zu sein, wie der NN-Chefredakteur Michael Husarek. Doch mit Alexander Jungkunz steht einerseits ein weiterer Chefredakteur der NN Gewehr bei Fuß und andererseits bestimmt in diesen Tagen vielmehr die Weltpolitik die Schlagzeilen, denn lokale oder regionale Aufregerthemen. Im Podcast mit Online-Chef Matthias Oberth geht´s deshalb zunächst in die Ferne, ehe man doch wieder in Nürnberg und Fürth landet.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro gehört nun wahrlich bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung nicht zu den Sympathieträgern. Spätestens seit die Regenwälder am Amazonas brennen, schlägt dem Mann und seinem Verhalten Unverständnis entgegen. Doch tragen wir mit unserem Konsumverhalten nicht einen ordentlichen Teil zu den Umständen in Brasilien (und in vielen anderen Schwellenländern) bei? Eine Diskussion, der man sich stellen muss, meinen Jungkunz&Oberth im Podcast.

Horch amol: Vom Amazonas nach Franken



Vom Amazonas zur Flugscham ist der gedankliche Sprung nicht mehr weit und dann wäre auch noch die Frage zu klären, was von der Forderung der SPD nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer zu halten ist. Ganz zu schweigen von den wirklich wichtigen Dingen, nämlich wie der Club und das Kleeblatt am kommenden Wochenende ihre Zweitliga-Partien gestalten werden. Doch hören Sie selbst....

Alle Folgen der Podcasts "Horch amol" finden Sie hier.

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Horch amol auf Spotify

Horch amol auf Deezer

nn