Hubschrauber über Altstadt: Polizei sucht nach Autistin

33-Jährige war mit ihrer Mutter unterwegs und verschwand - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Immer wieder kreist ein Hubschrauber am frühen Samstagnachmittag über der Nürnberger Altstadt: Wie die Polizei berichtete, gilt eine 33-jährige Autistin als abgängig, weshalb die Ermittler derzeit aus der Luft nach ihr suchen.

Eine Frau hat ihre 33-Jährige Tochter am Samstag gegen 14 Uhr in Nürnberg als vermisst gemeldet. Da die Vermisste Autistin ist, suchen die Einsatzkräfte mit einem Hubschrauber nach ihr. Sie ist mit einer roten Jacke bekleidet. Wie die Polizei bestätigte, steht die Suchmaßnahme per Hubschrauber nicht in Zusammenhang mit der Fahndung nach dem 30-jährigen Mann, der in der Nacht zum Samstag vor einer Nürnberger Asylbewerberunterkunft auf seinen Mitbewohner eingestochen hat.

jm