Sportlich und umweltbewusst: NN-Plogging Aktion im Marienbergpark Joggen und dabei etwas für die Umwelt tun: Das nahmen sich auch die Teilnehmer der NN-Plogging Aktion im Marienbergpark zu Herzen. Mit großen Säcken waren sie am Samstag unterwegs, um den Park von Dosen, Müll und Co. zu säubern.

Aufstellung im Gleichschritt: Vereidigung junger Polizisten in der Frankenhalle Am Samstag feierten junge Männer und Frauen ihre Vereidigung als Polizeibeamte in der Nürnberger Frankenhalle. In beeindruckender Formation marschierten sie zu der Zeremonie auf. Auch Innenminister Joachim Herrmann nahm an dem Festakt teil.