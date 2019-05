Hundeleinen-Attacke: Nürnberger Musikerin schwer verletzt

Nürnbergerin Lilo Kraus wurde Opfer einer hinterhältigen Falle von Jugendlichen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine bekannte Solo-Harfenistin und Professorin ist am Samstag Opfer einer hinterhältigen Falle an der Wöhrder Wiese geworden: Zwei Jugendliche spannten eine Hundeleine über die Fahrbahn, sodass die Radlerin stürzte. Die 62-Jährige erlitt einen Schädelbruch und muss für mehrere Wochen ihre Konzerte absagen.

Die bekannte Solo-Harfenistin Lilo Kraus zog sich am Samstag schwere Verletzungen zu, nachdem sie an der Wöhrder Wiese mit ihrem Rad über eine gespannte Hundeleine gestürzt war. © Thomas Ballenberger



Laut Angaben der Polizei waren die 17-Jährige und der 18-Jährige leicht alkoholisiert, als sie am Samstag auf dem Rad- und Fußweg der Wöhrder Wiese eine Hundeleine aufspannten. Die Harfenistin Lilo Kraus, die auch Professorin an der Nürnberger Musikhochschule ist, kam gerade vom Tag der offenen Tür in der Musikhochschule. Als sie sich mit dem Fahrrad näherte, hoben die Täter die Leine auf Brusthöhe an.

Lilo Kraus stürzte zu Boden und zog sich einen Schädelbruch zu. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zwar liegt die auch gesellschaftlich engagierte Musikerin nicht mehr auf der Intensivstation; sie wird aber mehrere Wochen lang keine Konzerte geben können. Auf die beiden Jugendlichen kommen nun Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Körperverletzung zu.

