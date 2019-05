Die Blaue Nacht zog auch in diesem Jahr rund 100.000 Besucher in ihren Bann. Erneut größter Besuchermagnet war die Burg, während es in den Katakomben unter der Stadt schaurig zuging. Wir haben die Bilder!

Lang waren die Gesichter in der Café-Bar Garage, nachdem der 1. FC Nürnberg dort vor ihren Augen noch tiefer in den Abstiegskampf geraten ist. Das 0:2 gegen Wolfsburg reiht sich in eine lange Serie an Niederlagen. Die Fans suchen nach Erklärungen - und bewerten die Nürnberger Kicker. In Erlangen hingegen glimmten noch die Hoffnungsschimmer.