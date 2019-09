Immobilienmarkt boomt: Wohnen in Nürnberg so teuer wie nie

Preise für Miete und Co. liegen bei Rekordhoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnbergs Immobilienmarkt boomt: Es wird so viel gebaut wie nie – und es ist teuer wie nie. Das belegt der nun erschienene "Nürnberger Marktbericht Immobilien 2019", den Wirtschaftsreferent Michael Fraas vorlegte.

Das Kompendium zeigt, dass vor allem Gewerbe- und Büroflächen entstehen, seit 2015 hat sich die Fläche verdoppelt. Oft liegt eine Mischbebauung mit Wohnungen vor.

Das führt jedoch zu steigenden Preisen, die aktuellen Mieten brechen in allen Segmenten Rekorde. Die Spitzenmiete im Jahr 2018 lag für einen Quadratmeter Bürofläche bei 16,10 Euro. Im Bereich Wohnen zahlten Mieter im Jahr 2018 zwischen 12,70 Euro pro Quadratmeter, in Neubauten 14 Euro.

Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen lagen 2018 bei bis zu 5600 Euro pro Quadratmeter für einen Neubau und 3920 Euro für eine bestehende Wohnung. Bei bestehenden Wohnhäusern ist die Spanne naturgemäß groß: Ab 230.000 Euro ist eine Doppelhaushälfte zu haben. Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser müssen zwischen 500 und 1200 Euro pro Quadratmeter berappt werden.

Die Mieten im Einzelhandelssegment sind ebenfalls stabil. Sie liegen bei bis zu 150 Euro pro Quadratmeter in Spitzenlagen. Das ist eine positive Entwicklung, in anderen Städten sinken sie derzeit um bis zu 30 Prozent, berichtete Wolfgang Küspert, dessen Immobilienberatungsunternehmen Küspert & Küspert die Daten für den Bericht zur Verfügung stellte. Ein Grund dafür sei verstärktes Online-Shopping.

Bilderstrecke zum Thema

Nürnberg ist zwar nicht Manhattan, in der Frankenmetropole ragen dennoch einige markante Hochhäuser in den Himmel. Einige Wohnanlagen beherben sogar um die 500 Menschen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Bildergalerie.