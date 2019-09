In den Sommerferien: Frischekur für Nürnbergs Schulhäuser

NÜRNBERG - Am nächsten Dienstag, 10. September, beginnt das neue Schuljahr. An zehn Schulhäusern in Nürnberg laufen derzeit größere Sanierungsmaßnahmen. Einige Projekte dauern aber etwas länger.

Eingerüstet ist seit Wochen das Labenwolf-Gymnasium in Maxfeld, wo beim Altbau die Dacheindeckung erneuert wird. © Foto: Jo Seuß



Glühbirnen werden ausgewechselt, Wände gestrichen, Wasserhähne repariert. Doch in zehn Gebäuden sind in den Sommerferien größere Sanierungsmaßnahmen fällig, die nicht alle rechtzeitig fertig werden.

Gerüste werden auf alle Fälle noch länger an fünf Schulen stehen. Dazu gehört das musische Labenwolf-Gymnasium in Maxfeld, wo das Dach des Altbaus erneuert wird. Rund 465.000 Euro hat das Hochbauamt dafür veranschlagt. Weil es sich um größere Flächen handelt, war alles in sieben Wochen nicht zu schaffen. Laut Hochbauamtsvize Stephan Fink werden die Arbeiten bis Ende 2019 weitergehen. Der Schulalltag werde davon nicht betroffen sein, sagt er.

"Einschränkungen im Pausenhof"

Sanierungsarbeiten laufen derzeit auch bei der Berufsschule 2 in der Fürther Straße. © Foto: Jo Seuß



Auch bei der Berufsschule 2 in der Fürther Straße in Gostenhof werden noch länger Gerüste und Bauzäune stehen. Das Dach des Gründerzeitbaus muss hier ebenfalls für eine sechsstellige Summe saniert werden. Weil es Probleme mit der beauftragten Baufirma gab, musste die Stadt Ersatz suchen, weshalb die Arbeiten mit vier Wochen Verspätung begannen. "Kleinere Einschränkungen im Pausenhof" sind durch die Einrichtung der Baustelle nicht zu vermeiden, so Fink. Der Unterricht werde aber nicht gestört, verspricht er.

Ein ähnlicher Fall ist die Dr.-Theo-Schöller-Schule in St. Johannis, wo der dritte Bauabschnitt der Dachsanierung (Kosten: 480.000 Euro) läuft. Bis Ende November soll sie vorbei sein. Ein runderneuertes Dach erhält auch die Sperberschule in der Südstadt, wofür die Stadt 330.000 Euro veranschlagt hat. Ende 2019 will man das Projekt abhaken. Das gleiche Ziel gibt es bei der Grundschule St. Leonhard, wo schon länger die Dachsanierung läuft, die rund 1,2 Millionen Euro verschlingt.

Restarbeiten kommen im Herbst

Mit keiner Baustelle hat zum Schulstart die Johann-Daniel-Preißler-Schule in Gostenhof zu kämpfen: Der Turnhallenboden ist für 150 000 Euro bereits erneuert worden. Auch im Willstätter-Gymnasium ist die Erneuerung der Fenster an der Südfassade (Kosten: 450.000 Euro) vor kurzem fertig geworden. Vollzug meldet zudem die Grundschule Ziegelstein, wo ebenfalls Turnhallenboden ersetzt wurde (Kosten: 250.000 Euro).

Bei der Theodor-Billroth-Schule in Laufamholz stehen zwar keine Gerüste, aber die Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege und die IT-Ausstattung wird dort laut Fink schrittweise durchgeführt und noch bis Ostern 2020 laufen (Gesamtkosten: 950.000 Euro). Bei der Friedrich-Hegel-Schule in der Nordstadt gibt es derweil erst mal eine Pause beim Austausch von Zimmerdecken und Beleuchtung. Das 400.000-Euro-Projekt wurde zu 80 Prozent in den Sommerferien geschafft. Die restlichen Klassenzimmer kommen in den Herbstferien an die Reihe.