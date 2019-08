In der Allersberger Straße gibt's jetzt bestes Olivenöl

NÜRNBERG - Flüssiges Gold wird besonders gutes Olivenöl auch genannt und ein solches verkauft Eva Maria Göß in der Nürnberger Südstadt. Doch jetzt hat der Vermieter des Geschäfts in der Forsthofstraße gewechselt und das "Olio Extra Vergine di Oliva" ist nach über 20 Jahren in die Allersberger Straße 131 umgezogen.

Über 20 Jahre hat Eva Maria Göß ihr Olivenöl in der Forsthofstraße verkauft, jetzt ist sie mit „Olio Extra Vergine di Oliva“ in die Allersberger Straße gezogen.



Da stehen sie, die vielen Flaschen, gefüllt mit bestem Olivenöl aus Loreto Aprutino in den Abruzzen. Göß‘ italienischer Schwager war schuld daran, dass die Nürnbergerin vor über 20 Jahren ins Olivenöl-Geschäft einstieg: "Es gab einfach in Deutschland kein qualitativ gutes", sagt sie. Zunächst verkaufte sie tatsächlich nur jene eine Sorte Öl, doch nach und nach kamen feines, eingelegtes Gemüse, wie getrocknete Tomaten oder Knoblauchsprossen, Pasta-Soßen, Wein, Honig, Liköre und Grappa, Nudeln, Oliven und Aufstriche dazu. Alles hergestellt in Familienbetrieben, die Göß persönlich kennt. Und zu der einen Sorte Olio haben sich weitere gesellt, wie "Ramo d‘oro", das schwach pfeffrig schmeckt und von jahrhundertealten Olivenbäumen ebenfalls aus den Abruzzen stammt.

Im neuen Laden, der ganz weiß gehalten ist, will sie künftig auch Thementage mit kleinen Verkostungen anbieten, bei denen aber das Olivenöl immer die Hauptrolle spielt. Ausgezeichnet wurde das "Olio" aus Loreto Aprutino auch vom Magazin Feinschmecker als "eines der besten der Welt".

Info: Olio Extra Vergine di Oliva, Allersberger Straße 131, Nürnberg, www.olioextra.de (09 11) 4 71 97 87. Geöffnet Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.