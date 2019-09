In Wohnung randaliert: Frau verletzt mehrere Polizisten

Beamten angegriffen - 40-Jährige wurde in Fachklinik eingewiesen - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Langwasser musste am Abend nach mehreren Straftaten festgenommen werden. Die 40-Jährige randalierte in ihrer Wohnung, versuchte die Polizisten zu beißen und spuckte sie an.

Gegen 19 Uhr rief der verzweifelte Ehemann bei der Polizei an und teilte mit, dass seine Frau in der Wohnung randaliere. Als die Beamten eintrafen, erkannten sie, dass die Frau wohl nicht frei von psychischen Störungen ist. Die 40-Jährige wurde sofort aggressiv. Es entstand eine heftige Rangelei. Während des Einsatzes schlug die Frau um sich, versuchte, die Beamten zu beißen, und spuckte sie an. Außerdem beleidigte sie sie mit unflätigem Vokabular. Die Frau musste laut Polizei gefesselt werden. Mehrere Polizeibeamten wurden laut dem Pressebericht verletzt, blieben aber dienstfähig. Neben der Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

So wird die 40-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung angezeigt.

