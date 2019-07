In Zimmer der Nachbarin geschossen: 26-Jähriger vor Gericht

Frau lag schlafend im Bett, als die Kugel Scheibe und Rollo durchschlug - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Weil er durch einen geschlossenen Rollladen in das Schlafzimmer seiner Nachbarin geschossen haben soll, muss sich ein 26-Jähriger von Dienstag an vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten.

Der Mann soll laut Anklage in einer Juli-Nacht vergangenen Jahres mit einem Kleinkalibergewehr mindestens einen gezielten Schuss auf das Fenster der gegenüberliegenden Wohnung abgegeben haben. Die Kugel durchschlug den Rollladen und das Fenster. Die Nachbarin, die schlafend im Bett lag, wurde durch Glassplitter getroffen, blieb aber unverletzt.

Der Rollladen war zu der Zeit fast komplett heruntergelassen, so dass der Beschuldigte nicht habe erkennen können, ob und wie viele Menschen sich in dem Raum aufhalten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, Menschen zu treffen und zu töten. Die Kugel schlug laut Anklage auf einer Höhe von 1,30 Meter ein und hätte einen stehenden Menschen sehr wahrscheinlich getroffen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am Freitag gesprochen werden.

dpa